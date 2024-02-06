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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайваньская Compal наладит в Европе выпуск автомобильной электроники
Компания пытается отдалиться от Китая.

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Издание Nikkei Asian Review пытается работать против настроений об упадке европейской экономики и промышленности, сообщая о намерениях тайваньского контрактного производителя электронных устройств Compal построить в Европе предприятие по выпуску автомобильных систем. Оно должно быть готово до конца текущего года, а до этого Compal сосредотачивала свои усилия на развитии производства в Мексике.

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Источник изображения: DigiTimes

В Польше у Compal уже есть сервисный центр, но окончательный выбор в пользу той или иной страны ещё не сделан. Тайваньский производитель не исключает, что ради получения нужных активов в Европе он может рассмотреть разного рода сделки с местным бизнесом. В Индонезии Compal уже строит предприятие по выпуску медицинской техники.

Хотя Compal имеет большой опыт контрактного производства ноутбуков, сейчас это направление бизнеса переживает не лучшие времена, и смежные направления деятельности типа выпуска медицинского, телекоммуникационного или автомобильного оборудования демонстрируют более впечатляющую динамику развития. В текущем году, по мнению руководства Compal, рассчитывать на восстановление спроса на ноутбуки тоже не приходится. Компания развивает выпуск ноутбуков в Мексике, Вьетнаме и Таиланде, чтобы снизить свою зависимость от Китая.

#тайвань #европа #производство #compal
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