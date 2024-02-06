Об этом позаботится компания SMIC.

Напомним, что в конце августа прошлого года компания Huawei Technologies представила смартфоны семейства Mate 60, использующие 7-нм процессор китайского производства, и данный дебют как бы случайно совпал с визитом в Китай министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo), в чьём ведении находится основная часть экспортных ограничений в отношении КНР.

По информации Financial Times, выпускающая сейчас 7-нм процессоры для Huawei китайская компания SMIC до конца года предпримет усилия по выпуску для этого заказчика 5-нм чипов. Они будут применяться как в составе смартфонов Huawei, так и станут основой для ускорителей чипов семейства Ascend 920.

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Источник изображения: SMIC

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Предполагается, что выпускать передовые 5-нм чипы SMIC начнёт на своей производственной линии в Шанхае, для оснащения которой мобилизует все имеющиеся у неё запасы технологического оборудования зарубежного происхождения, которое успела закупить до ужесточения санкций в октябре минувшего года. В любом случае, подобный прогресс дорого обходится и самой SMIC, и клиентам компании. Например, 7-нм и 5-нм чипы в исполнении SMIC имеют на 40-50 % более высокую себестоимость по сравнению с аналогами TSMC. Кроме того, уровень брака на линиях SMIC примерно в три раза выше, чем на конвейере TSMC в рамках 7-нм и 5-нм техпроцесса.