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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году компании технологического сектора уже сократили 32 000 сотрудников
И при этом готовы нанять столько же, но другого профиля.

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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на статистику ресурса Layoffs.fyi, ведущего мониторинг сокращений персонала в технологической отрасли с начала пандемии, в текущем году компании этой сферы уже успели уволить около 32 000 сотрудников. Данные сокращения происходят на волне кризисных явлений в экономике, созданных, помимо прочего, повышением ключевой ставки в США. Фактически, эта тенденция была заложена ещё во втором квартале 2022 года, и компании просто сопротивлялись ей с тех пор в меру своих возможностей.

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Источник изображения: Unsplash, Campaign Creators

К слову, в текущем квартале масштабы сокращений персонала оказались куда более скромными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, даже с оглядкой на учёт лишь первого месяца в этом году. В первом квартале прошлого года работы лишились 167,5 тысяч человек, занятых в технологической сфере, и потери января этого года в размере 32 000 сотрудников на этом фоне кажутся умеренными.

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Аналитики CompTIA одновременно сообщают, что с декабря по январь количество вакансий, подразумевающих наличие навыков работы в системах искусственного интеллекта, выросло с 2000 до 17 479 штук. Январь в целом показал максимальный за год прирост количества вакансий в отрасли, до 33 727 позиций. Развитие систем искусственного интеллекта меняет конъюнктуру рынка труда, позволяя одним компаниям сэкономить на персонале, а других вынуждая его активно нанимать. Активность на рынке была бы ещё более высокой, если бы монетарные власти США решились пойти на снижение ключевой ставки рефинансирования.

#аналитика #рынок труда #сокращения штата сотрудников
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