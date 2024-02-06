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Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции NVIDIA преодолели отметку в $700, но могут достичь и $800 за штуку
С начала года они подорожали на 40%.

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Компания NVIDIA ещё не успела отчитаться о результатах предыдущего фискального квартала, но ажиотаж вокруг её ценных бумаг и не думает прекращаться. С начала текущего года акции NVIDIA выросли в цене на 40%, а на протяжении последних пяти торговых сессий они в совокупности прибавили 8%. По мнению аналитиков Goldman Sachs, нынешние рекордные котировки ещё не являются пределом, и акциям NVIDIA вполне по силам вырасти с нынешних $700 до $800.

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Источник изображения: NVIDIA

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Спрос на компоненты NVIDIA для серверных систем во второй половине текущего года не будет снижаться, вопреки тому, что считалось ранее. Крупные провайдеры облачных сервисов, по мнению представителей Goldman Sachs, обеспечат устойчивый рост этого бизнеса NVIDIA до середины 2025 года. Кроме того, у компании будет расширяться клиентская база, а ещё спрос оживит выход новых продуктов типа H200 и B100.

#nvidia #аналитика #финансы #акции
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