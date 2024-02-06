Переговоры ведутся в напряжённом режиме.

Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) в конце прошлого года уже сообщала о намерениях выбрать получателей основной части субсидий на строительство предприятий по выпуску чипов в США к марту текущего года, и в новом интервью агентству Reuters она подтвердила эти намерения, заявив, что новые имена получателей субсидий будут названы в течение ближайших шести или восьми недель. Чиновница настаивает, что правительство не медлит с выделением субсидий, а сам по себе процесс переговоров с соискателями носит сложный и даже вызывающий характер.

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Источник изображения: Reuters, Leon Neal

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Со многими генеральными директорами компаний, претендующих на получение целевых субсидий, Джина Раймондо переговоры ведёт лично, как она призналась. Предприятия, которые будут построены в США с участием субсидий федеральных властей, по словам чиновницы, будут очень сложными и уникальными в своём роде. В качестве примера она привела проекты TSMC, Samsung и Intel, хотя и не стала уточнять, получат ли эти компании государственную поддержку. Министр пояснила, что помимо безвозвратных субсидий компаниям будут предоставляться кредиты и поручительство по ним, и за счёт таких средств можно будет покрыть до 35% затрат на реализацию проекта.