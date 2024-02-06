Cybertruck и Vision Pro — наконец-то вместе!

Активное использование мобильных устройств во время вождения транспортных средств законодательно запрещено во многих странах мира, но по мере появления новых гаджетов количество желающих пренебречь этими правилами не уменьшается. На страницах социальной сети X уже появились видео, демонстрирующие использование гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro водителями электромобилей Tesla.

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Источник изображения: X, Dante

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Этим машины, как известно, в определённой степени позволяют водителю отвлекаться от дороги, удерживая дистанцию до попутных транспортных средств и полосу движения. Данным свойством и воспользовались энтузиасты, надевшие Vision Pro во время управления электромобилями Tesla. Среди них был даже замечен один из владельцев электрического пикапа Cybertruck, для которого полноценная опция Autopilot даже ещё не готова. Видно, что пользователи гарнитуры осуществляют во время движения некие манипуляции руками в виртуальном пространстве. Гарнитура обеспечивает режим «прозрачности», позволяющий видеть окружающую обстановку с минимальной задержкой, но использовать его во время движения в автомобиле за рулём всё равно небезопасно. Одного из водителей с надетой Apple Vision Pro в итоге всё же остановила полиция.