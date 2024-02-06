Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Водители Tesla были уличены в использовании гарнитуры Apple Vision Pro во время движения
Cybertruck и Vision Pro — наконец-то вместе!

реклама

Активное использование мобильных устройств во время вождения транспортных средств законодательно запрещено во многих странах мира, но по мере появления новых гаджетов количество желающих пренебречь этими правилами не уменьшается. На страницах социальной сети X уже появились видео, демонстрирующие использование гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro водителями электромобилей Tesla.

реклама

Источник изображения: X, Dante

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Этим машины, как известно, в определённой степени позволяют водителю отвлекаться от дороги, удерживая дистанцию до попутных транспортных средств и полосу движения. Данным свойством и воспользовались энтузиасты, надевшие Vision Pro во время управления электромобилями Tesla. Среди них был даже замечен один из владельцев электрического пикапа Cybertruck, для которого полноценная опция Autopilot даже ещё не готова. Видно, что пользователи гарнитуры осуществляют во время движения некие манипуляции руками в виртуальном пространстве. Гарнитура обеспечивает режим «прозрачности», позволяющий видеть окружающую обстановку с минимальной задержкой, но использовать его во время движения в автомобиле за рулём всё равно небезопасно. Одного из водителей с надетой Apple Vision Pro в итоге всё же остановила полиция.

#tesla #автопилот #apple vision pro #гарнитура дополненной реальности
Источник: electrek.co
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Причудливый дизайн колёсных колпаков Tesla Cybertruck стал причиной повышенного износа резины
Tesla без доплаты предлагает покупателям Model Y более совершенную платформу для автопилота
Tesla рассмотрит вопрос о переносе регистрации компании в Техас после вердикта суда о взыскании с Маска $56 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Украина получает серийный GLSDB
12
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 2
22
Что меня раздражает в современных мониторах
115
Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
56
Как я сэкономил на сборке системы 20 тысяч рублей, а после потратил их на правильную видеокарту AMD
16
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
53
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
84
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
185
ТОП-7 игровых ноутбуков до 100 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
4

Сейчас обсуждают

nukemall
07:28
АЛ-51Ф есть в нескольких опытных сериях проходящих испытания. Что с ПАК ДА кто знает не скажет, а кто скажет не знает.
Украинский журналист Бутусов заявил о "северном прорыве" и критической ситуации для ВСУ в Авдеевке
nukemall
07:26
B-21 это не новый самолёт, а грубо говоря B-2M1, модернизация старого B-2. Что там с ПАК ДА - неизвестно, потому что секрет, а кто точный даст ответ тот получит десять лет, даже гуляющие по интернетам...
Украинский журналист Бутусов заявил о "северном прорыве" и критической ситуации для ВСУ в Авдеевке
VRoman
07:26
106-ваттный 24-ядерник Интел обошёл 16-ядерник АМД. Ничего сенсанционного.
Не самый мощный Core i9−14900T обошел по производительности Ryzen 9 7900
Alagar81
07:24
Вода это не только для разгона, ещё и релакс связанный с тишиной и низкими температурами и общим восприятием всей системы на воде. Для меня из минусов конечно это ценник неоправданный на варианты с во...
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
vadimzlat1
07:22
Допустим они повредят мост, но что им это даст? Грузы с ГСМ, техникой и оружием то все равно идут. Другое дело что ведётся попытка отвлечь внимание на ситуацию с мостом. Вопрос в том, от чего хотят от...
Командующий ВМС Украины заявил, что Крымский мост «не достоит» до конца года
Михаил Авраменко
07:21
А санкции-то работают 😊
Чиновники ФРГ из-за дорогого электричества призвали своих граждан быстрее мыться и работать в офисе
nukemall
07:20
Ничего генерация кадров не может дать кроме увеличения лага и размазывания картинки. В рекламе-то повышение FPS смотрится красиво, а в реальности получается "мутное желе".
GeForce RTX 2000-й и 3000-й серии получили прирост производительности, доходящий до 75%
ManLee
07:18
Ждём приход Пригожина :)
Командир ЧВК «Вагнер» Лотос опроверг распространяемые заявления о своем исчезновении
dimkahon
07:16
Что там у вас дальше по программе - как запустить CS? Как включить комп? Как правильно сходить в туалет? Кс2аналист... фейспалм
Как открыть консоль в КС 2: Полное руководство
ManLee
07:16
Подобное оборудование сейчас стоит просто неподъёмно Проще обычный сервер б/у купить :)
Компания QNAP представила новое сетевое хранилище TS-h3077AFU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем