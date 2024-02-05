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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка NVIDIA в прошлом квартале должна была утроиться до $20 млрд
На это рассчитывают отраслевые аналитики.

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Прошлая неделя была богата на квартальные отчётные мероприятия, и мало кто из представителей компаний технологического сектора удержался от восторженных комментариев на тему ближайших перспектив развития систем искусственного интеллекта. Как известно, NVIDIA пока остаётся основным поставщиком ускорителей вычислений, на которых строится аппаратная основа большинства таких систем, поэтому с грядущей финансовой отчётностью компании многие инвесторы связывают повышенные ожидания.

По крайней мере, ресурс Barron’s утверждает, что опрошенные им отраслевые эксперты сходятся во мнении относительно прогноза по величине квартальной выручки NVIDIA — за предыдущие три месяца компания, как они считают, вполне могла выручить $20 млрд, а это в три раза больше, чем за аналогичный период предыдущего фискального года.

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Источник изображения: NVIDIA

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Напомним, что в календаре NVIDIA фискальный и календарный годы сильно смещены относительно друг друга, а четвёртый квартал завершился только в конце января. В пятницу котировки акций NVIDIA достигли рекордной высоты на отметке $661,60, сейчас перед открытием торгов они подросли до $676,25 (на момент подготовки материала к публикации), а всего по итогам января капитализация компании выросла на рекордные $300 млрд.

#nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект #акции
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