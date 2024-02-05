Доля КНР на мировом рынке выросла за 12 лет в четыре раза.

В конце прошлого года, как сообщает Nikkei Asian Review, Еврокомиссия опубликовала отчёт, согласно которому 2500 крупнейших компаний мира за 2022 год в совокупности потратили около $1,36 трлн на исследования и разработки. Американские разработчики понесли 42,1% этих затрат, на втором месте оказался Китай с 17,8%, а Европа довольствуется третьим местом с 17,5%, хотя и не так сильно отстаёт от КНР.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Тем не менее, прогресс Китая сложно оспаривать, ведь в 2012 году доля этой страны в глобальных расходах на НИОКР не превышала 4,3%. В то же время США на протяжении более десяти лет удерживают долю в районе 40%, так что для них в этом рейтинге мало что изменилось.

Больше всего в исследования среди китайских компаний вложила Huawei Technologies, она же оказалась пятой в мире со своими расходами в размере 20,9 млрд евро по итогам 2022 года. По сравнению с 2021 годом, китайский гигант свои расходы на исследования увеличил на 11%. В условиях американских санкций Huawei готова тратить от 10 до 20 % своей выручки на исследования и разработки, чтобы определить своё будущее на высококонкурентном рынке.

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Вторым по величине инвестором в разработки в Китае является Tencent Holdings, а гигант интернет-торговли Alibaba Group Holdings занимает третье место. В число крупнейших разработчиков Китая также входят автопроизводители SAIC и BYD. В мировом масштабе лидером по инвестициям в исследования является американский холдинг Alphabet, запрещённая в РФ компания Meta Platforms занимает второе место, Microsoft расположилась на третьем, а Apple довольствуется четвёртым.