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Новости Hardware Алексей Сычёв
Эксперты убеждены, что AMD в сегменте ускорителей вычислений заработает заметно больше, чем упоминает вслух
Не менее $5 млрд в этом году и около $8 млрд в следующем.

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На квартальной отчётной конференции AMD на уходящей неделе генеральный директор компании Лиза Су (Lisa Su) заявила, что в текущем году компания сможет выручить на поставках ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта не менее $3,5 млрд. Это больше ожидавшихся ранее $2 млрд, но аналитики Citi убеждены, что руководство AMD специально «скромничает» в своих оценках, и реальные возможности заработка компании на этом рынке гораздо шире.

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Источник изображения: AMD

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Эксперты Citi делают акцент на способности AMD зарабатывать на ускорителях Instinct MI300 по $1,5 млрд в квартал уже сейчас, из чего делают вывод, что по итогам всего текущего года компания выручит на поставках этих ускорителей $5 млрд, а в следующем году сумма вырастет до $8 млрд. Корпорации Microsoft один такой ускоритель обходится в $10 000 за штуку, а прочие клиенты будут платить за него по $15 000 или даже больше. Помимо Microsoft, закупкой ускорителей Instinct MI300 в крупных объёмах сейчас занимается компания Meta Platforms, деятельность которой в РФ запрещена.

#amd #аналитика #финансы #искусственный интеллект #instinct mi300
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