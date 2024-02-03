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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японский опыт поможет TSMC быстрее построить предприятие в Германии
В этом убеждены эксперты, имеющие опыт работы на Тайване и в Германии одновременно.

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Отсутствие квалифицированной рабочей силы является не единственной проблемой, с которой TSMC столкнулась во время строительства предприятий в штате Аризона. Тайвань и США в целом обладают разной корпоративной культурой, и отправившиеся на стажировку на этот остров будущие сотрудники американских предприятий TSMC столкнулись с чуждыми им традициями в организации рабочего процесса. Как поясняют эксперты DigiTimes Research, у Японии и Тайваня в этом смысле меньше различий, а потому строительство японского предприятия TSMC прошло без особых проблем и задержек.

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Источник изображения: DigiTimes

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Более того, немецкий проект TSMC тоже должен быть реализован в плановые сроки, если не возникнет проблем с согласованием в бюрократических структурах и субсидированием строительства. По словам экспертов DigiTimes Research, немецкая и тайваньская корпоративные культуры достаточно близки и характеризуются высокой исполнительской дисциплиной, поэтому после начала строительства предприятия TSMC в Германии в четвёртом квартале этого года особых задержек с реализацией данного проекта возникнуть не должно. Предприятие по выпуску чипов с использованием зрелой литографии должно будет появиться в окрестностях Дрездена, а местные клиенты TSMC выразили готовность принять участие в финансировании его строительства.

#полупроводники #tsmc #германия #япония #тайвань
Источник: digitimes.com
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