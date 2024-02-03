В этом убеждены эксперты, имеющие опыт работы на Тайване и в Германии одновременно.

Отсутствие квалифицированной рабочей силы является не единственной проблемой, с которой TSMC столкнулась во время строительства предприятий в штате Аризона. Тайвань и США в целом обладают разной корпоративной культурой, и отправившиеся на стажировку на этот остров будущие сотрудники американских предприятий TSMC столкнулись с чуждыми им традициями в организации рабочего процесса. Как поясняют эксперты DigiTimes Research, у Японии и Тайваня в этом смысле меньше различий, а потому строительство японского предприятия TSMC прошло без особых проблем и задержек.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Более того, немецкий проект TSMC тоже должен быть реализован в плановые сроки, если не возникнет проблем с согласованием в бюрократических структурах и субсидированием строительства. По словам экспертов DigiTimes Research, немецкая и тайваньская корпоративные культуры достаточно близки и характеризуются высокой исполнительской дисциплиной, поэтому после начала строительства предприятия TSMC в Германии в четвёртом квартале этого года особых задержек с реализацией данного проекта возникнуть не должно. Предприятие по выпуску чипов с использованием зрелой литографии должно будет появиться в окрестностях Дрездена, а местные клиенты TSMC выразили готовность принять участие в финансировании его строительства.