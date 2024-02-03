И это характерно для всей китайской отрасли.

Издание Nikkei Asian Review сообщает, что китайские разработчики систем искусственного интеллекта вынуждены всё чаще присматриваться к компонентам китайского производства, поскольку санкции США ограничивают их в возможности закупки передовых решений той же NVIDIA. Помимо Huawei, свои ускорители китайским клиентам готовы предлагать находящаяся под санкциями Hygon, а также молодая компания Moore Threads Technology.

реклама

Источник изображения: Huawei

Общей для местных разработчиков чипов является проблема с доступом к современным технологиям производства. Им в основном приходится полагаться на возможности компании SMIC, а она хоть и освоила аналог 7-нм технологии, масштабировать её с нужной скоростью до масштабов серийного производства может с трудом. В частности, источники поясняют, что при выпуске тех же ускорителей Huawei Ascend уровень выхода годной продукции не превышает 20%. Это негативным образом сказывается на себестоимости таких ускорителей, не говоря уже об ограничении объёмов поставок.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По оценкам аналитиков, к 2035 году доля Китая на рынке систем искусственного интеллекта достигнет 35%, но проблемы с выпуском необходимых компонентов в дальнейшем будут увеличивать отставание от западных стран в этой сфере.