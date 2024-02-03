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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Задержка строительства предприятий Intel в Огайо может не иметь отношения к проблемам с субсидированием
Это может быть результат прагматичного расчёта.

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Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, что реализация проекта по строительству двух предприятий Intel в штате Огайо для последующего выпуска продукции с использованием технологии 18A может быть растянута до 2027 года как минимум против изначально заложенных намерений начать выпуск чипов для сторонних заказчиков уже в 2025 году. Среди этих заказчиков, как ожидается, могли бы оказаться не только Microsoft и NVIDIA, но и оборонные корпорации Boeing и Northrop Grumman, а также шведский телекоммуникационный гигант Ericsson.

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Источник изображения: Intel

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Аналитики Bernstein находят в себе смелость утверждать, что задержка с реализацией проекта Intel в Огайо может быть связана вовсе не с проблемами своевременного субсидирования, а осознанием компанией реального масштаба спроса на свои услуги в контрактной сфере. Данный бизнес к 2025 году просто не успеет достичь тех размеров, которые подразумевали бы строительство сразу двух выделенных предприятий по выпуску чипов. Именно по этой причине Intel может стремиться завершить строительство к концу 2026 года, а выпуск продукции освоить уже в 2027 году.

#intel #аналитика #полупроводники #огайо
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