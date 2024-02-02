Здесь будет освоен передовой для компании техпроцесс Intel 18A.

Компания TSMC недавно вынуждена была признать, что задерживается со строительством в штате Аризона не только первого, но и второго предприятия по контрактному выпуску передовых чипов. В отношении Intel, которая обладает куда более продолжительным опытом ведения бизнеса в США, подобных опасений было немного, но агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal, что с реализацией проекта по строительству двух предприятий в штате Огайо у Intel возникли определённые трудности.

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Источник изображения: Intel

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В итоге, как сообщили источники, первое из предприятий не сможет начать выпуск продукции ранее 2026 года, хотя ранее считалось, что оно будет запущено в 2025 году. Одной из причин задержки называется медленное распределение субсидий со стороны властей США по так называемому «Закону о чипах», на которые Intel серьёзно рассчитывала при реализации проекта. Официальные представители компании отказались давать комментарии по актуальным срокам, заявив вместо этого, что Intel продолжает реализацию проекта и добилась серьёзного успеха на этом направлении. Акции компании упали в цене на 3,1% до $42,01 после появления таких новостей.