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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Комплекс зданий NVIDIA в Калифорнии может перейти к новому собственнику за $400 млн
На улицу её никто не выгонит, разумеется.

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Крупные технические корпорации имеют с собственниками занимаемой ими недвижимости совершенно обычные отношения, которые периодически подразумевают проведение сделок, затрагивающих их интересы. Как сообщает Bloomberg, занимаемый NVIDIA в калифорнийской Санта-Кларе комплекс зданий скоро может сменить собственника на крупного зарубежного инвестора. Помимо семи зданий, сделка на сумму более $400 млн будет включать права на застройку площадей около 186 000 квадратных метров.

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Источник изображения: NVIDIA

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В этой сделке не участвуют недавно построенные NVIDIA здания Voyager и Endeavour, которые расположены по соседству. В продаваемом комплексе NVIDIA арендует занимаемую недвижимость, срок аренды завершится через шесть лет. Продлевать договор аренды компания будет уже с новым собственником. Специалисты по рынку недвижимости отмечают, что интерес к подобной сделке подстёгивается уверенностью инвесторов в наличии у систем искусственного интеллекта большого рыночного потенциала.

#nvidia #финансы #калифорния #недвижимость
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