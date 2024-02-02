И теперь является шестой среди самых дорогих компаний мира.

Пока конкуренты и партнёры NVIDIA ищут жизнеспособный ответ на использование её ускорителей в системах искусственного интеллекта, инвесторы с радостью вкладываются в её акции. Как поясняет Reuters, по итогам одного лишь января капитализация компании выросла на рекордные $296,53 млрд, затмив предыдущий рекорд в размере $248 млрд, установленный в мае прошлого года.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Теперь капитализация NVIDIA превышает полтора триллиона долларов США, и это позволяет ей входить в шестёрку самых дорогих компаний мира. Чуть обходит её гигант интернет-торговли Amazon, который своего основателя Джеффа Безоса (Jeff Bezos) на определённых этапах карьеры делал самым богатым человеком планеты. На четвёртом месте расположилась корпорация Alphabet (Google) с $1,76 трлн капитализации, и только на третье в этот ряд компаний технологического сектора вклинивается Saudi Arabian Oil Co с капитализацией почти $2 трлн.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Возглавляет перечень Microsoft с близкой к $3 трлн капитализацией, а вот Apple от этого уровня откатилась до $2,85 млрд. Инвесторы, по всей видимости, больше не видят убедительных факторов, которые способствовали бы дальнейшему развитию бизнеса Apple с прежними темпами. Для конкурирующей Microsoft таким локомотивом может стать тема искусственного интеллекта.