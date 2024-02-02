Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA в январе увеличила капитализацию на рекордные почти $300 млрд
И теперь является шестой среди самых дорогих компаний мира.

реклама

Пока конкуренты и партнёры NVIDIA ищут жизнеспособный ответ на использование её ускорителей в системах искусственного интеллекта, инвесторы с радостью вкладываются в её акции. Как поясняет Reuters, по итогам одного лишь января капитализация компании выросла на рекордные $296,53 млрд, затмив предыдущий рекорд в размере $248 млрд, установленный в мае прошлого года.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Теперь капитализация NVIDIA превышает полтора триллиона долларов США, и это позволяет ей входить в шестёрку самых дорогих компаний мира. Чуть обходит её гигант интернет-торговли Amazon, который своего основателя Джеффа Безоса (Jeff Bezos) на определённых этапах карьеры делал самым богатым человеком планеты. На четвёртом месте расположилась корпорация Alphabet (Google) с $1,76 трлн капитализации, и только на третье в этот ряд компаний технологического сектора вклинивается Saudi Arabian Oil Co с капитализацией почти $2 трлн.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Возглавляет перечень Microsoft с близкой к $3 трлн капитализацией, а вот Apple от этого уровня откатилась до $2,85 млрд. Инвесторы, по всей видимости, больше не видят убедительных факторов, которые способствовали бы дальнейшему развитию бизнеса Apple с прежними темпами. Для конкурирующей Microsoft таким локомотивом может стать тема искусственного интеллекта.

#nvidia #аналитика #финансы #акции
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Lenovo потеряла $1,8 млрд капитализации на фоне опасений инвесторов по поводу санкций США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Моделирования показало, что Вселенная может обладать сознанием
15
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
45
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
121
Graven: абсолютно бестолковый ретро-шутер с безобразной оптимизацией
2
Почему Linux не для игр на примере игры 7 Days to Die
27
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
28
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
17
Собираем производительный игровой ПК на основе процессора Intel Core i7-14700KF
11
Пришло время избавляться от консолей Xbox
6
Как правильно собирать игровые ПК с современным дизайном
9

Сейчас обсуждают

Vano
15:00
важно не только сколько бюджет, но и сколько можно купить на него , сколько солдат можно содержать. Сколько стоит содержать их авианосцы с экипажем ? при том что это гробы плавающие. Сколько баз по вс...
BI: США должно быть стыдно, раз она дошла до производства гибридных систем ПВО типа FrankenSAM
Vergo
14:59
Во-первых, это принципиально разные девайсы. Elgato 4K X - внешний независимый блок. Elgato 4K Pro - внутренняя карта расширения для ПК. И да, она мощнее - поддерживает сквозную передачу 8K60 HDR10, в...
Elgato представляет мощные карты захвата игр в разрешении 4K
Chihonya
14:58
О, карта для камрада Weismar вышла, все тянить с лучами!)
GIGABYTE представила GeForce RTX 3050 6 ГБ в полноразмерном и низкопрофильном исполнении
Алексей Потапцев
14:54
Я просто оставлю тут, сталкер 2 и паук 2 Для меня очевидно, это сталкер, как и atomic heart в подписке, а вот в паука я не играл и играть не буду)))
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
RetroMuzhik
14:47
Не выйдет на Xbox в день релиза, да. Но уже подтверждали, что выйдет позже. Это временный эксклюзив Сони и ПК, а не постоянный
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
Александр Шипигузов
14:46
Вы бы хоть инфу поискали для начала, а сх ремейк консольный эксклюзив и через некоторое время выйдет на ПК и только то
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
Александр Шипигузов
14:43
Сайлент Хилл не выйдет на иксбокс как бы, это консольный экз сони)
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
RetroMuzhik
14:39
Ахахах, вывод из его ахинеи в том, что Сони ничего толкового вообще не показала)) У Rise of the Ronin графон и анимации как из 2005 года) Stellar Blade типичная японская экшн-рпг, таких тонны уже нак...
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
Johan_888
14:36
Так в Win11 ничего-же не поменялось, каких-то третьестепенных бирюлек понавешали, а в остальном всё тоже самое, за что платить то? Все мои потребности с лихвой перекрывала ещё WinXP.
Microsoft сломала Windows 10, но на этот раз пострадали владельцы процессоров Athlon и Core 2 Duo
palkovvodec
14:34
смеёмся вместе с хуситами, которые продолжают топить америкосовские суда, триллион зеленых бумажек традиционно никак не могут победить горстку папуасов 🤣🤣🤣
BI: США должно быть стыдно, раз она дошла до производства гибридных систем ПВО типа FrankenSAM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем