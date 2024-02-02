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Новости Hardware Алексей Сычёв
Lenovo потеряла $1,8 млрд капитализации на фоне опасений инвесторов по поводу санкций США
Да и бум искусственного интеллекта пока наблюдается только в серверном сегменте.

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Агентство Bloomberg отметило, что Lenovo на этой неделе продемонстрировала худшую динамику акций с 2021 года, поскольку акции упали в цене более чем на 12% за этот период, и капитализация компании сократилась на $1,8 млрд. Некоторые аналитики связывают данное снижение с опасениями инвесторов по поводу влияния американских санкций на бизнес этой компании.

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Источник изображения: Lenovo

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В прошлом году акции Lenovo успели вырасти в цене на 70%, поскольку инвесторы рассчитывали на дальнейшее распространение компьютеров, позволяющих локально ускорять работу систем искусственного интеллекта. С начала текущего года курс акций Lenovo успел упасть на 25%, поскольку показатели экономического роста в Китае не оправдали надежд, и усугубляющиеся санкции США в технологической сфере дополнительно оказывают давление на эти ценные бумаги. Представители Morgan Stanley к тому же наблюдают снижение спроса на ПК с ноября прошлого года, и для их крупнейшего производителя это является плохим сигналом. Аналитики Bloomberg Intelligence утверждают, что многие инвесторы слишком сильно увлеклись размышлениями о способности искусственного интеллекта положительно повлиять на рынок. Реальность демонстрирует куда более сдержанные результаты.

#аналитика #финансы #lenovo #акции
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