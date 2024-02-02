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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA убеждён, что запрос на суверенитет стран в области ИИ обеспечит высокий спрос на ускорители этой марки
Региональные вычислительные центры будут активно развиваться.

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В интервью телеканалу Bloomberg, предвосхищающему квартальный отчёт компании NVIDIA, её основатель и бессменный руководитель Дженсен Хуан (Jensen Huang) заявил, что стремление государств обрести суверенитет в области искусственного интеллекта будет подогревать спрос на ускорители вычислений, которые предлагаются этим разработчиком.

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Источник изображения: NVIDIA

По меньшей мере, необходимость достижения независимости в этой сфере уже обсуждают Индия, Япония, Франция и Канада. Данные в этом смысле напоминают природный ресурс, который может быть переработан и использован во благо нации. Осознание важности данного процесса наблюдается в странах по всему миру, как подчеркнул глава NVIDIA.

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До сих пор, по словам руководителя компании, крупными рынками вычислительных систем оставались США и в меньшей степени КНР, но новая тенденция будет способствовать формированию нескольких крупных региональных центров. Сторонние аналитики ожидают, что уже в 2025 году компания NVIDIA станет крупнейшим поставщиком чипов по величине выручки.

#nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект #дженсен хуанг
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