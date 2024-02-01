На фоне падения выручки на 25% это не так уж плохо.

Годовой отчёт AMD по форме 10-K позволил лучше понять, какие факторы влияли на снижение выручки компании в сегменте клиентских ПК, которая в нынешних условиях преимущественно определяется центральными процессорами Ryzen и сопутствующими ими чипсетами. Серверные процессоры и ускорители вычислений в структуре отчётности компании учитываются по другой категории, а игровые видеокарты проходят по статье «игрового сегмента».

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Источник изображения: AMD

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Напомним, что по итогам всего 2023 года выручка AMD в клиентском сегменте сократилась на 25% до $4,7 млрд. Это произошло преимущественно из-за снижения объёмов продаж мобильных и настольных процессоров Ryzen, причём в количественном выражении они упали на 12% по сравнению с 2022 годом. Средняя цена реализации процессоров Ryzen упала на 16%. В первой половине прошлого года рынок ПК страдал от затоваривания, как подчеркнула AMD. В целом, операционные убытки компании на этом направлении по итогам года достигли $46 млн, тогда как годом ранее была получена операционная прибыль в размере $1,2 млрд.