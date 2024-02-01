И ориентирует его стоимость по конкурирующему продукту Huawei.

Задержавшийся с осени ускоритель вычислений NVIDIA H20 для Китая, который соответствует обновлённым в октябре правилам экспортного контроля США, начнёт поставляться в Поднебесной в небольших количествах в текущем квартале, как поясняет Reuters со ссылкой на собственные источники. Местные дистрибьюторы уже готовы принимать заказы на системы, оснащённые ускорителями H20, причём кластер из восьми таких чипов оценивается на 30% дешевле аналога на основе H800 в момент его появления на рынке Китая в прошлом году. По быстродействию H20 будет предсказуемо уступать не только полноценному H100, но и выпущенному для Китая H800, поставки которого с октября прошлого года запрещены.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Более того, в вычислениях H20 будет даже чуть слабее китайского ускорителя Huawei Ascend B910B, который набирает популярность на местном рынке в условиях санкций США. Однако, ускорители NVIDIA по-прежнему будут оснащаться достаточно быстрыми интерфейсами для связи друг с другом, и в системах с множеством чипов они будут масштабировать быстродействие более эффективно, чем изделия Huawei. Одиночный ускоритель H20 оценивается в диапазоне от $12 000 до $15 000, но китайские партнёры NVIDIA склонны присваивать ему чуть боле высокий ценник. Во втором квартале поставки H20 будут носить более массовый характер.