Ранее они предлагались под торговой маркой Xilinx.

Годовой отчёт AMD по форме 10-K не заставил себя долго ждать и появился на сайте компании ещё вчера. Из этого документа можно почерпнуть немало интересной информации, которую представители компании не успели упомянуть на квартальном мероприятии днём ранее. В частности, AMD поясняет, что её контрактными производителями чипов, помимо традиционных TSMC и GlobalFoundries, являются тайваньская компания UMC и южнокорейская Samsung Electronics.

реклама

Источник изображения: AMD

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Две последние, как поясняется в документе, обеспечивают её программируемыми компонентами, которые ранее выпускались под маркой Xilinx. Два года назад AMD поглотила одноимённую компанию, поэтому и производственные связи от неё перекочевали к новым владельцам. Программируемые матрицы для AMD также выпускает и TSMC, а вот GlobalFoundries специализируется на классической продукции: кристаллах для процессоров и чипсетов AMD. К слову, соглашение между двумя этими компаниями теперь будет действовать до конца 2025 года, поэтому GlobalFoundries из производственной цепочки AMD выпадать не спешит, даже несмотря на концентрацию на 12-нм технологии и более зрелых. Примечательно, что GlobalFoundries номинально способна выпускать для AMD и часть графических процессоров, а не только элементы центральных процессоров и чипсетов.