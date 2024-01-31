Её перспективная линейка продуктов обещает быть очень конкурентоспособной.

Поскольку руководство AMD назначило серверный сегмент одним из главных локомотивов выручки в этом году, то и на отчётной конференции вопросы аналитиков предсказуемо были во многих случаях связаны с ускорителями вычислений для систем искусственного интеллекта. Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) традиционно дипломатично дала понять, что компания просчитывает программу развития этой линейки продуктов на несколько лет вперёд, и добавила, что в этом году расскажет о преемниках семейства Instinct MI300, которые начинают поставляться на рынок сейчас.

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Источник изображения: AMD

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Не проводя прямых аналогий с NVIDIA, которая решила ежегодно представлять новую архитектуру в вычислительном сегменте, глава AMD заявила, что её компания тоже ускорит выход новых поколений вычислительных архитектур в сегменте GPU. По её словам, на рынке найдётся место и для узкоспециализированных ускорителей, а её решения семейства Instinct MI300 могут применяться как для обучения нейронных сетей, так и для принятия решений в больших языковых моделях. Ускорители Instinct MI300X, например, обладают преимуществом над конкурентами по объёму поддерживаемой памяти и скорости передачи информации, а потому с точно такой же вычислительной нагрузкой могут справляться меньшим числом, экономя тем самым средства разработчиков.