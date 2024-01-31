Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GM сократит расходы на Cruise ещё на $1 млрд и не собирается отказываться от этого сервиса беспилотных такси
Это как чемодан без ручки, но с автопилотом.

реклама

Агентство Reuters поделилось подробностями ситуации вокруг сервиса беспилотных такси Cruise, который был вынужден приостановить деятельность на территории США после октябрьского наезда на пешехода в Сан-Франциско. Глава материнской автокорпорации General Motors Мэри Барра (Mary Barra) заявила, что не откажется от Cruise и в этом году постарается перезапустить сервис беспилотных такси, одновременно пересмотрев приоритеты и задавшись целью поднять безопасность этих транспортных средств до уровня значительно выше среднестатистического водителя.

реклама

Источник изображения: Cruise Automation

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

GM готова выделить на поддержание Cruise в этом году на $1 млрд меньше, чем в прошлом. В 2023 году убытки GM на данном направлении составили $1,9 млрд, а всего за время обладания данным стартапом американский автогигант израсходовал $8 млрд. Кроме того, в четвёртом квартале прошлого года из-за необходимости сократить почти четверть штата корпорация GM понесла убытки в размере $500 млн. Изначально GM рассчитывала к концу десятилетия получать от Cruise выручку в размере $50 млрд ежегодно.

#финансы #автопилот #general motors #cruise
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

После публикации прогноза на квартал акции AMD упали в цене почти на 10%
В декабре поставки чипов из Южной Кореи выросли сильнее всего с 1997 года
Подъём в технологическом секторе вызвал максимальный рост ВВП Тайваня за два года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
60
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
101
Как безопасно делать покупки на маркетплейсах
4
Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7
2
О том, почему в СССР "соображали на троих"
12
США “в спешном порядке” перебрасывают в Тихий океан новейшие боевые машины-амфибии ACV
+
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
1
Запад встревожен замедлением экономического роста Китая
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Обзор игры Call of Duty United Offensive - хорошее дополнение для отличной игры
+

Сейчас обсуждают

boo4a
14:10
Да и Madarator такой регулярно к командованию НАТО ходит, спрашивает - "Как исправлять будете?". А они ему, мол, совсем не знаем, не придумывается ничего.
BI: На российской СВО HIMARS прошел путь от "супероружия" до обычной установки РСЗО
Дмитрий Омский
14:10
Была. Услуга "симка в сейфе". Сейчас нет
Операторы связи смогут расторгать договор, если абонент не пользовался SIM-картой более 90 дней
dagnoparte
14:08
Интересно, как это фильмы без рекламы выложенные онлайн для бесплатного просмотра могут приносить прибыли?
Немецкая полиция конфисковала у мошенников 50 тыс. биткоинов на сумму в 2 млрд долларов
dagnoparte
14:03
Ну может так попадал, у мне же как раз история с точностью до наоборот.
AMD не готовит конкурента для RTX 5000: компания выпустит карту за $600, аналогичную RX 4080
Paul Dein
14:01
Там, где мы видим возможность сохранить любимую игру, настольгию, часть детства, а за одно не остаться без гамеза, на случай если начнется то, за упоминание которого можно попасть на 12 лет в Азкабан....
У игровых консолей Xbox начинаются проблемы
dagnoparte
13:58
Могут их хоть съесть хоть сжечь, это не играет никакой роли на что они спустят украденные деньги, но воровство есть воровство и поэтому рано или поздно конкретным странам-ворам украденные суммы придёт...
ЕС направит доходы от замороженных российских активов на восстановление Украины
boo4a
13:57
Помойные сектантские байки из мусорных тубканалов оставь себе, 7900 вчистую сливает 4070ti в играх, а к 4080 или тем паче 4090 даже в мечтах подползти не может. Конкуренция - это хорошо, существование...
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
fynjy_2005
13:54
основное преимущество вин7 - она может работать на 60 Гб хдд/ссд. А вот для вин 10 60Гб мало было уже в 2018...
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Володимир Терещенко
13:52
Зі100 танків пошкоджено 20 то 75% ну-ну...
MWM: 75% немецких танков Leopard 2 на Украине уже уничтожены и восстановлению не подлежат
Артём Николаев
13:51
Всё вышеописанное я покупал за фулпрайс в магазине. Удача и навыки пролезть без мыла тоже не относятся к ТТХ изделий.
AMD не готовит конкурента для RTX 5000: компания выпустит карту за $600, аналогичную RX 4080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем