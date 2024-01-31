Это как чемодан без ручки, но с автопилотом.

Агентство Reuters поделилось подробностями ситуации вокруг сервиса беспилотных такси Cruise, который был вынужден приостановить деятельность на территории США после октябрьского наезда на пешехода в Сан-Франциско. Глава материнской автокорпорации General Motors Мэри Барра (Mary Barra) заявила, что не откажется от Cruise и в этом году постарается перезапустить сервис беспилотных такси, одновременно пересмотрев приоритеты и задавшись целью поднять безопасность этих транспортных средств до уровня значительно выше среднестатистического водителя.

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Источник изображения: Cruise Automation

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GM готова выделить на поддержание Cruise в этом году на $1 млрд меньше, чем в прошлом. В 2023 году убытки GM на данном направлении составили $1,9 млрд, а всего за время обладания данным стартапом американский автогигант израсходовал $8 млрд. Кроме того, в четвёртом квартале прошлого года из-за необходимости сократить почти четверть штата корпорация GM понесла убытки в размере $500 млн. Изначально GM рассчитывала к концу десятилетия получать от Cruise выручку в размере $50 млрд ежегодно.