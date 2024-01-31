Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GM потратит на Cruise ещё $1 млрд и не собирается отказываться от этого сервиса беспилотных такси
Это как чемодан без ручки, но с автопилотом.

реклама

Агентство Reuters поделилось подробностями ситуации вокруг сервиса беспилотных такси Cruise, который был вынужден приостановить деятельность на территории США после октябрьского наезда на пешехода в Сан-Франциско. Глава материнской автокорпорации General Motors Мэри Барра (Mary Barra) заявила, что не откажется от Cruise и в этом году постарается перезапустить сервис беспилотных такси, одновременно пересмотрев приоритеты и задавшись целью поднять безопасность этих транспортных средств до уровня значительно выше среднестатистического водителя.

реклама

Источник изображения: Cruise Automation

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

GM готова выделить на поддержание Cruise в этом году $1 млрд. В прошлом году убытки GM на данном направлении составили $1,9 млрд, а всего за время обладания данным стартапом американский автогигант израсходовал $8 млрд. Кроме того, в четвёртом квартале прошлого года из-за необходимости сократить почти четверть штата корпорация GM понесла убытки в размере $500 млн. Изначально GM рассчитывала к концу десятилетия получать от Cruise выручку в размере $50 млрд ежегодно.

#финансы #автопилот #general motors #cruise
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

После публикации прогноза на квартал акции AMD упали в цене почти на 10%
Intel в прошлом году сократила расходы на исследования и маркетинг
В декабре поставки чипов из Южной Кореи выросли сильнее всего с 1997 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
60
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
101
Как безопасно делать покупки на маркетплейсах
4
Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7
2
О том, почему в СССР "соображали на троих"
12
США “в спешном порядке” перебрасывают в Тихий океан новейшие боевые машины-амфибии ACV
+
Запад встревожен замедлением экономического роста Китая
3
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
1
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Обзор игры Call of Duty United Offensive - хорошее дополнение для отличной игры
+

Сейчас обсуждают

dagnoparte
13:58
Могут их хоть съесть хоть сжечь, это не играет никакой роли на что они спустят украденные деньги, но воровство есть воровство и поэтому рано или поздно конкретным странам-ворам украденные суммы придёт...
ЕС направит доходы от замороженных российских активов на восстановление Украины
boo4a
13:57
Помойные сектантские байки из мусорных тубканалов оставь себе, 7900 вчистую сливает 4070ti в играх, а к 4080 или тем паче 4090 даже в мечтах подползти не может. Конкуренция - это хорошо, существование...
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
fynjy_2005
13:54
основное преимущество вин7 - она может работать на 60 Гб хдд/ссд. А вот для вин 10 60Гб мало было уже в 2018...
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Володимир Терещенко
13:52
Зі100 танків пошкоджено 20 то 75% ну-ну...
MWM: 75% немецких танков Leopard 2 на Украине уже уничтожены и восстановлению не подлежат
Артём Николаев
13:51
Всё вышеописанное я покупал за фулпрайс в магазине. Удача и навыки пролезть без мыла тоже не относятся к ТТХ изделий.
AMD не готовит конкурента для RTX 5000: компания выпустит карту за $600, аналогичную RX 4080
Семён Копытчук
13:50
Жирновато для информатики, но вполне достойно было бы для гос.офисов, где кор2 Дуо на ддр3 уже не вывозит помимо субдшки в хроме открытия рабочей же почты в мазиле. Здесь скорее всего у нужных ребят к...
В российские школы закупят мощные ноутбуки с оперативной памятью последнего поколения (DDR5)
Nahoni
13:46
Скупой платит дважды, дурак- трижды ! Лейтмотив этой статьи.
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
Chihonya
13:44
подпишусь под каждым пунктом, единственное были 580-е 3-х гиговые и GTX 680 4-х гиговые, но то редкие звери, как впрочем и 7970 с 6-ю, опять натяг зеленых) куртка жлоб поставит мощный чип и не досыпе...
AMD не готовит конкурента для RTX 5000: компания выпустит карту за $600, аналогичную RX 4080
Ashot Sargsyan
13:44
Хватит звездеть!
MWM: 75% немецких танков Leopard 2 на Украине уже уничтожены и восстановлению не подлежат
Борис Пантелеев
13:43
Уркаинские дроны?! Не смеши мои трусы, страна- банкрот, поставленная раком, живущая на чужие подачки, рассказывает о "своём оружии" 🚾. Деньжонок поищите у сени яйценюха, который отымел вас, майдаунов...
Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 дронов Trinity для ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем