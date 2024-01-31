Техпроцесс не определяет всё в этом противостоянии.

Почти пятнадцать лет назад AMD отказалась от собственных производственных мощностей, теперь они принадлежат GlobalFoundries, которая в своём технологическом развитии упёрлась с 12-нм техпроцесс, а потому всё меньше продукции поставляет самой AMD. В сфере литографии последняя всё сильнее зависит от TSMC, а поскольку на лавры первенства последней всё активнее покушается Intel, то и вопрос этой конкурентной угрозы неизбежно был затронут на квартальной отчётной конференции AMD.

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Источник изображения: AMD

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Генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) дала понять, что не считает литографию единственным фактором, определяющим свой успех на рынке компьютерных компонентов. Архитектура, компоновочные решения (чиплеты), широкий ассортимент предлагаемых вычислительных решений — всё это, по её мнению, позволит AMD успешно отстаивать свои рыночные позиции даже в том случае, если Intel догонит TSMC в сфере литографии и получит доступ к передовым техпроцессам. Это справедливо как для рынка центральных процессоров, так и для графических, включая ускорители вычислений.