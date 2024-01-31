По крайней мере, в серверном сегменте.

На квартальной отчётной конференции AMD генеральный директор компании Лиза Су (Lisa Su) выразила надежду, что по итогам прошлого квартала этот поставщик занял максимальную за всю свою историю долю на рынке центральных процессоров для серверного применения. По крайней мере, по итогам прошлого года выручка компании в серверном сегменте выросла до рекордного значения в $6,5 млрд, и в совокупности со встраиваемым сегментом они формировали более 50% всей выручки компании.

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Источник изображения: AMD

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В текущем году толкать выручку AMD вверх будет не только серверный, но и клиентский сегмент. Как призналась Лиза Су, клиенты компании проявляют высокий интерес к серверным процессорам EPYC поколения Turin с архитектурой Zen 5, которые получат большее количество ядер и увеличат предел по объёму поддерживаемой памяти. Глава компании уточнила, что на рынок процессоры Turin с архитектурой Zen 5 выйдут во второй половине текущего года.