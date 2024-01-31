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Новости Hardware Алексей Сычёв
После публикации прогноза на квартал акции AMD упали в цене почти на 10%
Успехи на серверном направлении пока не могут перевесить прочие.

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Как и в случае с отчётом Intel, после публикации финансовой статистики AMD инвесторы в большей степени ориентировали не на результаты прошлого периода, а на прогноз на текущий. В принципе, в этом отношении не всё оказалось таким катастрофичным, но если сама AMD рассчитывает в первом квартале выручить от $5,1 до $5,7 млрд, то аналитики рассчитывали в среднем на $5,73 млрд, что несколько выше собственного прогноза компании. Акции AMD на этом фоне упали на 3,24% в течение торговой сессии, и опустились в цене на 6,49% после её закрытия.

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Источник изображения: AMD

Ситуацию усугубили заявления руководства AMD о предстоящем снижении выручки в сегменте ПК в последовательном сравнении. В серверном сегменте снижение выручки от поставок центральных процессоров уравновешивается ростом выручки от поставок ускорителей вычислений на базе GPU. В целом, выручка компании в четвёртом квартале выросла год к году на 10% до $6,2 млрд и оказалась несколько выше ожиданий аналитиков. Весь год AMD завершила с выручкой в размере $22,7 млрд, что на 4% меньше результата 2022 года. При этом сильнее всего выручка выросла в сегменте центров обработки данных (на 7%), а также в сегменте встраиваемых систем (на 17%). Фактически, в этих двух сегментах выручка по итогам года достигла рекордных значений: $6,5 млрд и $5,3 млрд соответственно.

Источник изображения: AMD

Выручка AMD в игровом сегменте по итогам года сократилась на 9% до $6,2 млрд. В клиентском сегменте она упала сразу на 25% до $4,7 млрд. Если рассматривать четвёртый квартал в отдельности, то в сегменте центров обработки данных выручка компании выросла последовательно на 43% до $2,3 млрд, а в годовом сравнении выросла на 38%. В клиентском сегменте выручка осталась на уровне прошлого квартала ($1,46 млрд), но выросла год к году на 62%. В игровом сегменте выручка снизилась последовательно на 9% до $1,37 млрд, а в годовом упала на 17%. В сегменте встраиваемых решений выручка последовательно опустилась на 15% до $1 млрд, в годовом сравнении снижение составило 24%.

Что характерно, за рост выручки в клиентском сегменте на 62% по итогам четвёртого квартала представители AMD благодарят увеличение популярности процессоров AMD Ryzen 7000. В отличие от убыточного четвёртого квартала позапрошлого года, минувший AMD в клиентском сегменте завершила с нормой операционной прибыли в 4% и операционной прибылью в размере $55 млн. В игровом сегменте снижение выручки от компонентов для игровых консолей перевесило рост доходов от реализации графических процессоров для видеокарт. В текущем квартале игровая выручка на направлении консолей также должна сократиться на двузначное количество процентов.

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Как заявила генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su), в текущем году руководство компании рассчитывает на неоднозначные условия рынка с точки зрения спроса. Ещё в октябре руководство компании рассчитывало в текущем году выручить от реализации ускорителей вычислений в серверном сегменте около $2 млрд, а теперь прогноз увеличен до $3,5 млрд. Именно серверный сегмент теперь приносит AMD основную часть выручки, в этом она начинает повторять судьбу NVIDIA.

#amd #аналитика #финансы
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