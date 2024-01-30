В сфере контрактного производства чипов.

Накануне Intel призналась в наличии у неё четырёх клиентов на техпроцесс 18A, а также пяти клиентов на услуги по пространственной упаковке чипов. В своём годовом отчёте по форме 10-K компания также пояснила, почему считает себя более конкурентоспособным контрактным производителем в складывающихся геополитических обстоятельствах. Напомним, что до конца десятилетия Intel рассчитывает войти в число двух крупнейших контрактных производителей в мире.

реклама

Источник изображения: Intel

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В тексте годового отчёта Intel по форме 10-K компания делает упор главным образом на своей способности получать крупные заказы на выпуск чипов по передовым технологиям на территории США, где у неё уже есть или строятся довольно производительные предприятия. Основная часть конкурентов, как поясняет Intel, свои услуги предлагает на территории Азии. Из пяти крупнейших игроков рынка, к которым Intel относит TSMC, Samsung, GlobalFoundries, UMC и SMIC, только GlobalFoundries имеет штаб-квартиру в США, но при этом она не предлагает столь продвинутой литографии, как лидеры рынка. Samsung сочетает опыт вертикально интегрированного производителя чипов и подрядчика в той же сфере, но у неё на территории США пока нет предприятий, способных предложить самую передовую литографию. TSMC в этом смысле ничуть не лучше для американских заказчиков, поскольку строительство её передовых предприятий в Аризоне то и дело задерживается. Даже являясь лидером мирового рынка с долей в 59%, тайваньская TSMC самые передовые техпроцессы использует только у себя на родине. Intel верит, что её услуги в этом смысле привлекут внимание тех заказчиков, которым хотелось бы выпускать свою продукцию в США и по передовым техпроцессам одновременно.