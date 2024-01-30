А также Microsoft — по крайней мере, гипотетически.

На квартальном отчётном мероприятии Intel уже звучали высказывания о наличии у компании четвёртого клиента на техпроцесс 18A, помимо уже обнародованных Ericsson, Boeing и Northrop Grumman, но его сфера деятельности пока упоминается весьма размыто — «крупный игрок в сегменте высокопроизводительных вычислений». Скорее всего, официальное раскрытие имени этого клиента, для которого Intel будет выпускать чипы по технологии 18A, состоится в следующем месяце на тематическом мероприятии.

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Источник изображения: Intel

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Зато в тексте годового отчёта Intel по форме 10-K в числе вероятных клиентов на использование техпроцесса 18A для своих чипов уже открыто упоминаются не только IBM и Microsoft, но и NVIDIA. Здесь будет уместно вспомнить, что глава и основатель последней в прошлом году лестно высказывался в адрес актуальных технологических возможностей Intel. Тогда, правда, речь шла о более зрелом техпроцессе Intel 3, но сути взаимоотношений между компаниями это не меняет.