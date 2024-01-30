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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel удалось увеличить среднюю цену реализации процессора в настольном сегменте на 5%
Объёмы поставок при этом сократились на 9%, а выручка упала на 4,6%.

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Годовой отчёт Intel по форме 10-K позволил убедиться, что компания в прошлом году не изменяла своим традициям: если объёмы реализации продукции снижаются, то среднюю цену всё равно удаётся повысить за счёт специфики структуры спроса. В частности, по итогам прошлого года компания на 9% сократила объёмы поставок процессоров в настольном сегменте, и сопутствующая выручка упала на 4,6%, но это не помешало компании поднять среднюю цену реализации на 5%.

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Источник изображения: Intel

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Компания объясняет это концентрацией спроса в настольном сегменте на процессорах для игровых систем и офисных конфигураций. В мобильном же сегменте динамика была иной, поскольку даже если спрос начал расти во второй половине прошлого года, он концентрировался на недорогих моделях с малым количеством ядер, которые преимущественно используются в ноутбуках для сферы образования. Выручка Intel на этом направлении снизилась на 9,6% до $17 млрд, тогда как в настольном сегменте она выручила только $10,2 млрд. В натуральном выражении поставки компонентов для ноутбуков сократились на 5%, а средняя цена их реализации уменьшилась прямо пропорционально.

#intel #аналитика #финансы #полупроводники #процессоры #ноутбуки
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