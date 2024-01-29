Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Второе предприятие TSMC в Японии появится рядом с первым
Это логично, но не было до конца очевидно.

реклама

Политика японских властей с точки зрения своей гибкости позволила TSMC в сжатые сроки построить совместное предприятие с Sony и Denso в префектуре Кумамото, и оно начнёт выдавать продукцию до конца текущего года. Как поясняет Nikkei Asian Review, сейчас уже обсуждается выбор места для строительства второго предприятия TSMC на территории Японии, и оно с высокой вероятностью расположится в непосредственной близости от первого.

реклама

Источник изображения: TSMC

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это вполне логично, ведь близость предприятий позволяет сэкономить время и деньги на создание сопутствующей инженерной инфраструктуры, и главным вопросом в этом случае остаётся наличие свободной земли в этом районе. Министр сельского хозяйства Тэцуси Сакамото (Tetsushi Sakamoto), по данным источника, заявил о готовности TSMC сделать соответствующее заявление в феврале. В новое предприятие планируется вложить не менее $13,5 млрд против $8,5 млрд, потраченных на строительство первого. Местное население и власти уже выражают озабоченность риском загрязнения грунтовых вод и возникновением дорожных заторов на период строительства нового предприятия. В феврале состоится и церемония формального открытия первого предприятия TSMC в Кумамото, поэтому заявление о выборе площадки для строительства второго должно на ней прозвучать.

#полупроводники #tsmc #япония
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel пояснила, почему не сочетает High-NA EUV и технологию Intel 18A
Intel продолжит пользоваться услугами сторонних производителей чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
175
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
32
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
33
"Феррари": драма и совсем не про машины (субъективный обзор нового фильма)
1
ЗИЛ-118 "Юность" – микроавтобус, который был выпущен серией всего в 20 единиц
4
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
7
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
13
Ученые нашли доказательство существования темной материи
7
Прототип из 50х "Объект 770" - 130мм пушка за 260мм броней на гидропневматической подвеске
+
Сможет ли The New York Times уничтожить ChatGPT
3

Сейчас обсуждают

Xenosag
05:24
Плазму победили маркетологи, они сумели убедить что высокое разрешение это важнее качества картинки и контрастности. Потом появилась частота обновления, яркость и HDR, и отставание плазмы стало уже кр...
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
Пузо
05:20
Простите, но я не совсем понял ваш высер: бетонные стены продолжают дело Чубайса?
На сайте BAE Systems появились кадры испытаний AMPV C-UAS
михаил лапаев
05:18
Они создают, там люди на западе.
Украинские информационные источники сообщают об отступлении ВСУ из села Табаевка
Владимир Ерзакович
04:48
Вся военная техника нам сегодня нужна и эта также.Возможно её зимой и надо проверить на Донбассе.
Корпорация «Ростех» показала кадры испытания арктического варианта бронетранспортера БТР-3Ф
32Влад32
03:42
Недовольны - пусть капитулируют.
MW: Украина недовольна американскими боевыми машинами Bradley
Waramagedon
03:27
Олед не переплюнул, есть масса тестов матриц тв 2023г.
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
Waramagedon
03:25
Умный человек смотрит все, потому как истина рождается в голове. Без лапши никак, иначе вырастают предатели.
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
Stas {3adpo_ot}
03:24
Баляааат 🤣. Они в адреналин под линух скок лет не могут. А тут ИИ балят🤣.
Engadget: В Google Chrome появятся три новые функции искусственного интеллекта
Александр Коломиец
03:09
Snap - проприетарное забагованное говно от Canonical, которое Canonical активно продвигают, при этом удаляя open source flatpak из репозиториев. А потом еще удивляются, что у них что-то там не работае...
Энтузиаст сумел ужать образ Windows 11 до 100 МБ - ОС оказалась работоспособной
Денис Стрельников
03:07
Ну дык о том и речь. Теслу даже на Алеске не найти в -13! Какая уж там Якутия?
ВКС РФ нанесли множественные удары планерами ФАБ-500 по позициям ВСУ под Авдеевкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем