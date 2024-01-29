Это логично, но не было до конца очевидно.

Политика японских властей с точки зрения своей гибкости позволила TSMC в сжатые сроки построить совместное предприятие с Sony и Denso в префектуре Кумамото, и оно начнёт выдавать продукцию до конца текущего года. Как поясняет Nikkei Asian Review, сейчас уже обсуждается выбор места для строительства второго предприятия TSMC на территории Японии, и оно с высокой вероятностью расположится в непосредственной близости от первого.

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Источник изображения: TSMC

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Это вполне логично, ведь близость предприятий позволяет сэкономить время и деньги на создание сопутствующей инженерной инфраструктуры, и главным вопросом в этом случае остаётся наличие свободной земли в этом районе. Министр сельского хозяйства Тэцуси Сакамото (Tetsushi Sakamoto), по данным источника, заявил о готовности TSMC сделать соответствующее заявление в феврале. В новое предприятие планируется вложить не менее $13,5 млрд против $8,5 млрд, потраченных на строительство первого. Местное население и власти уже выражают озабоченность риском загрязнения грунтовых вод и возникновением дорожных заторов на период строительства нового предприятия. В феврале состоится и церемония формального открытия первого предприятия TSMC в Кумамото, поэтому заявление о выборе площадки для строительства второго должно на ней прозвучать.