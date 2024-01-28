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На квартальной отчётной конференции у присутствующих аналитиков невольно назрел вопрос: если к 2025 году Intel рассчитывает вернуть себе технологическое лидерство в сфере литографии, а к 2030 году войти в число двух крупнейших контрактных производителей чипов, то зачем ей потребуются услуги сторонних компаний типа той же TSMC? Представители Intel пояснили, почему в дальнейшем имеет смысл сохранить выпуск чипов как на внутренних мощностях компании, так и силами подрядчиков.
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Генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) признал, что по мере наращивания производственных мощностей и освоения всё более прогрессивных технологий на собственные мощности Intel будет переводиться всё большая доля продукции этой марки. Это не означает, по его словам, что Intel в долгосрочной перспективе совсем откажется от услуг подрядчиков по выпуску чипов. Они будут привлекаться тогда, когда это будет экономически целесообразно.
Финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner) добавил, что подобная двойственность производственной политики Intel обусловлена гибкостью в использовании капитала, хотя и признал, что собственные производственные мощности компания собирается использовать максимально.