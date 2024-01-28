В тех случаях, когда это будет выгодно.

На квартальной отчётной конференции у присутствующих аналитиков невольно назрел вопрос: если к 2025 году Intel рассчитывает вернуть себе технологическое лидерство в сфере литографии, а к 2030 году войти в число двух крупнейших контрактных производителей чипов, то зачем ей потребуются услуги сторонних компаний типа той же TSMC? Представители Intel пояснили, почему в дальнейшем имеет смысл сохранить выпуск чипов как на внутренних мощностях компании, так и силами подрядчиков.

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Источник изображения: Intel

Генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) признал, что по мере наращивания производственных мощностей и освоения всё более прогрессивных технологий на собственные мощности Intel будет переводиться всё большая доля продукции этой марки. Это не означает, по его словам, что Intel в долгосрочной перспективе совсем откажется от услуг подрядчиков по выпуску чипов. Они будут привлекаться тогда, когда это будет экономически целесообразно.

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Финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner) добавил, что подобная двойственность производственной политики Intel обусловлена гибкостью в использовании капитала, хотя и признал, что собственные производственные мощности компания собирается использовать максимально.