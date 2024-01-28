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Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США ужесточат контроль за использованием иностранными разработчиками облачных сервисов на своей территории
Чтобы перекрыть ещё одну лазейку для китайских разработчиков систем искусственного интеллекта.

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Американские чиновники уже давно выражают озабоченность способностью китайских разработчиков систем искусственного интеллекта получат доступ к передовыми аппаратным платформам через американские облачные сервисы. Подобный подход позволяет им не сбавлять темпы развития в условиях ограничения поставок в Китай современных ускорителей вычислений. По информации South China Morning Post, правительство США разрабатывает меры, которые призваны ограничить доступ иностранных разработчиков к американским облачным сервисам, если речь идёт о создании зарубежных систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: NVIDIA

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Министерство торговли США, в чьём ведении находятся правила экспортного контроля, собирается модифицировать их таким образом, чтобы американские провайдеры облачных услуг были должны отчитываться о тех зарубежных клиентах, которые используют аппаратные мощности на территории США для обучения своих языковых моделей. Впрочем, формальных оснований наделять ведомство такими полномочиями пока всё-таки нет, ведь физически никакие товары за пределы страны в этом случае не перемещаются. Возможно, в помощь этому министерству будут приданы какие-то иные ведомства США.

#сша #китай #санкции #искусственный интеллект
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