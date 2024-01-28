И это будут крупные производители полупроводниковой продукции.

Издание The Wall Street Journal поясняет, что принятый в США ещё в 2022 году «Закон о чипах» до сих пор весьма скромно влияет на инвестиционную активность производителей полупроводниковых компонентов, намеренных построить новые предприятия на территории страны. Властями США уже приняты заявки от более чем 170 компаний, но лишь два небольших гранта были выделены за всё это время, и они никак не связаны с выпуском передовой продукции.

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Источник изображения: Intel

По данным источника, ситуация может измениться уже в этом квартале, поскольку Демократическая партия США заинтересована в использовании данного фактора в предвыборной гонке за пост будущего президента страны. Как ожидается, Джозеф Байден (Joseph Biden) до 7 марта объявит о выборе нескольких крупных проектов для субсидирования, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию как своего рода козырь при обсуждении своих достижений в рамках ежегодного обращения к Конгрессу.

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Главными претендентами на получение субсидий остаются TSMC, Intel, Micron Technology и Samsung Electronics. Предполагается, что размер субсидий будет ограничен $3 млрд на каждое предприятие, а всего они смогут покрыть не более 15% затрат на реализацию одного проекта. Очевидно, это ниже ожиданий самих производителей, которые собрались строить предприятия по выпуску чипов в США, и умеренное субсидирование является лишь одной из множества проблем. Нехватка квалифицированных кадров, обременительные условия получения субсидий, пристрастное отношение экологов — всё это не добавляет оптимизма инвесторам, которые уже добиваются более значимого прогресса в той же Японии или на Тайване, если говорить о TSMC.