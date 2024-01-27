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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основные направления бизнеса Intel со второго квартала начнут увеличивать выручку
Но инвесторы данный прогноз словно игнорируют.

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После квартальной отчётной конференции Intel акции компании упали в цене на 12%, продемонстрировав самое резкое снижение с июля 2020 года. Инвесторов разочаровал прогноз по размеру выручки на текущий квартал, который оказался ниже их ожиданий, хотя руководство Intel на отчётном мероприятии всячески давало понять, что трудности носят временный характер.

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Источник изображения: Intel

Помимо единовременных затрат, связанных с продолжающейся реорганизацией бизнеса, на выручку в первом квартале окажет снижение доходов на контрактном направлении, поскольку по контрактам на упаковку чипов некоторые клиенты до этого увеличили свои заказы, сместив спрос на предыдущие периоды. Кроме того, в бизнесе IMS по изготовлению фотомасок скажется сезонная слабость спроса на профильное технологическое оборудование.

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При этом генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) счёл нужным подчеркнуть, что со второго квартала выручка Intel на основных направлениях деятельности, включая клиентский и серверный сегменты, а также сферу компонентов для периферийных вычислений, будет последовательно расти вплоть до конца текущего года. Клиентский бизнес уже в прошлом квартале продемонстрировал хорошую динамику, поскольку в третий раз подряд показал рост выручки в последовательном сравнении на двузначную величину в процентах. Игровой и корпоративный сегменты продемонстрировали рост спроса на дорогие модели процессоров на 20% по сравнению с третьим кварталом. В сегменте ноутбуков был обновлён рекорд по количеству отгруженных компонентов. В текущем году Intel не видит предпосылок к ослаблению своих рыночных позиций, для клиентского рынка он будет очень удачным, хотя в целом ёмкость рынка ПК вырастет всего на пару процентов относительно прошлогодних 270 млн штук, как считает глава Intel. Потребность в обновлении парка ПК в связи с завершением поддержки Windows 10 и появление процессоров с функцией ускорения искусственного интеллекта будут этому способствовать.

#intel #аналитика #полупроводники #компьютерный рынок #рынок пк
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