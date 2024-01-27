Все вокруг только требуют, а денег не дают.

По информации Bloomberg, энергетическая отрасль Тайваня оказалась в сложной ситуации, когда политические силы склоняют участников рынка к миграции на возобновляемые источники энергии, а классические типы генерирующих мощностей вызывают рост затрат в связи с тенденцией к удорожанию ископаемых видов топлива. В позапрошлом году возобновляемые источники энергии обеспечивали потребности Тайваня лишь на 8,6%, местная промышленность в остальном на 43,4% зависела от природного газа, на 34,8% от угля, на 9,1% от ядерной энергетики и на 1,4% от нефтепродуктов.

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Источник изображения: Bloomberg, I-Hwa Cheng

Местная энергетическая компания Taipower в прошлом году столкнулась с убытками в размере $6,3 млрд и рассчитывает на сопоставимый результат в текущем, поскольку растущие затраты на сырьё для выработки электроэнергии не компенсируются пропорциональным ростом тарифов для клиентов. Правительство настаивает на том, чтобы цены либо не росли вовсе, либо увеличивались минимально. В 2022 году тарифы поднимались на 8,4%, а в прошлом они выросли на 11%, но это не позволило компенсировать рост затрат.

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Стремление к отказу от ядерной энергетики тоже усугубит зависимость Тайваня от импортируемых энергоресурсов. К 2025 году властями острова поставлена задача увеличить долю вырабатываемой «зелёной» электроэнергии до 20%, но доминирующая в этой сфере ветроэнергетика развивается медленно, особенно в контексте принуждения участников рынка к импортозамещению. С политической точки зрения Тайвань тоже остаётся в незавидном положении, поскольку сильно зависит от импортируемого сырья. Наконец, бурное развитие местной полупроводниковой промышленности поднимает спрос на электроэнергию, а развитие генерирующих мощностей за ним не поспевает. Зарубежные компании, которые пользуются услугами тайваньских подрядчиков типа TSMC, к 2040 году стремятся перейти на 100-процентное использование энергии из возобновляемых источников по всей цепочке поставок, и пока тайваньским компаниям сложно обеспечить достижение этой цели.