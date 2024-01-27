Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайваньская энергетическая отрасль стала заложником миграции на возобновляемые источники
Все вокруг только требуют, а денег не дают.

реклама

По информации Bloomberg, энергетическая отрасль Тайваня оказалась в сложной ситуации, когда политические силы склоняют участников рынка к миграции на возобновляемые источники энергии, а классические типы генерирующих мощностей вызывают рост затрат в связи с тенденцией к удорожанию ископаемых видов топлива. В позапрошлом году возобновляемые источники энергии обеспечивали потребности Тайваня лишь на 8,6%, местная промышленность в остальном на 43,4% зависела от природного газа, на 34,8% от угля, на 9,1% от ядерной энергетики и на 1,4% от нефтепродуктов.

реклама

Источник изображения: Bloomberg, I-Hwa Cheng

Местная энергетическая компания Taipower в прошлом году столкнулась с убытками в размере $6,3 млрд и рассчитывает на сопоставимый результат в текущем, поскольку растущие затраты на сырьё для выработки электроэнергии не компенсируются пропорциональным ростом тарифов для клиентов. Правительство настаивает на том, чтобы цены либо не росли вовсе, либо увеличивались минимально. В 2022 году тарифы поднимались на 8,4%, а в прошлом они выросли на 11%, но это не позволило компенсировать рост затрат.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стремление к отказу от ядерной энергетики тоже усугубит зависимость Тайваня от импортируемых энергоресурсов. К 2025 году властями острова поставлена задача увеличить долю вырабатываемой «зелёной» электроэнергии до 20%, но доминирующая в этой сфере ветроэнергетика развивается медленно, особенно в контексте принуждения участников рынка к импортозамещению. С политической точки зрения Тайвань тоже остаётся в незавидном положении, поскольку сильно зависит от импортируемого сырья. Наконец, бурное развитие местной полупроводниковой промышленности поднимает спрос на электроэнергию, а развитие генерирующих мощностей за ним не поспевает. Зарубежные компании, которые пользуются услугами тайваньских подрядчиков типа TSMC, к 2040 году стремятся перейти на 100-процентное использование энергии из возобновляемых источников по всей цепочке поставок, и пока тайваньским компаниям сложно обеспечить достижение этой цели.

#аналитика #полупроводники #тайвань #возобновляемые источники энергии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel закончила год с рекордной выручкой на контрактном направлении
Перед открытием торгов акции Intel снизились в цене на 11% после публикации квартального отчёта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
58
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
25
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
57
Как собрать в 2024 году мощный игровой ПК без переплаты, которого хватит для игр еще на пять лет
11
Xbox Game Pass тянет игровые консоли Microsoft на самое дно
32
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Январь)
44
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
83
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
2
Фондовому рынку Японии грозит “зомби-апокалипсис“
2
О том, как военный корабль ВМФ СССР отбил два рыболовных судна у береговой охраны Марокко
1

Сейчас обсуждают

1kot4u
08:07
🤡
Энтузиаст показал самую большую в мире RTX 3080 с пассивным охлаждением
Midnight Sun
08:06
транс какой-то
Модель украинского происхождения побеждает в конкурсе Мисс Япония 2024
baran
08:04
Значит -30 это мВ, лучше уж добавить вольтажа и разогнать на 4 Ггц по всем ядрам, потянет, нет?
Производительность Ryzen 7 5700X3D практически равна Ryzen 7 5800X3D
unhurtable
08:03
Интересно комиссия будет чтоб это бабло к лапкам не прилипло?
Дания выделит Украине $8,75 млн. на борьбу с коррупцией
Андрей Астафьев
08:03
Собрал сыну без Али за 38к комп. Райзн 5600, 32 гига мозгов, м2 от НР на 512, мать мси320, БП на 600 аэрокула и дешёвый корпус (пришлось делать молдинг - отверстие под кулер). Видео о дал свою 1050ти ...
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
Midnight Sun
08:01
какое еще "ваше кровное", хохломэн?
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: США дали гарантии изъятия активов России в пользу Украины
aleximus777
07:58
Я поставил 128 оперативы в текущую сборку, и тот же премьер про и сама винда по дефолту на больших проектах их бодро осваивают. И скажу так, когда были подзабиты ссд-шки, я пару раз пробовал с хдд раб...
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
Иван Горыныч
07:51
.../// а слабо признания террористами тех кто разморозит и передаст им наши кровные ЗВРезервы, а НАТО приблизилось к нашим границам, прямо в притык и Балтика внутреннее море НАТО, это надо понимать т...
Путин прокомментировал вопрос о признании украинских спецслужб террористическими организациями
Prophet
07:45
вчера драйвер обновил,пробнул FMF эту,в хогвартсе фул настройки с лучами на 6700хт врубил за 80фпс ,без лучей 200+ на 2к монике,правда игра не с 1 раза загрузилась,когда вначале загрузка шейдеров вкл...
Новый драйвер AMD обеспечивает генерацию кадров почти в любой игре с DirectX 11 и 12
aleximus777
07:43
Так и вообще, щас разгон плавно перетек в охлад. Сколько сможешь отвести, настолько и получишь буст. Ну да, у меня правда i9, там вообще жор. Мой кулер немного не вывозит 250Вт, на длительных задачах ...
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем