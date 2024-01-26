И ценой их чуть не стала человеческая жизнь.

Второго октября в Сан-Франциско один из прототипов беспилотного такси Cruise без страхующего водителя за рулём стал невольным соучастником наезда на пешехода, когда соседнее транспортное средство, двигающееся в попутном направлении, сбило женщину, которую в итоге отбросило под колёса прототипа Cruise. Агентство Reuters со ссылкой на первые выводы авторов независимого расследования поведало, как развивались события в тот день.

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Источник изображения: Cruise Automation

Машина, которая управлялась водителем и допустила наезд на пешехода первой, двигалась по соседней с прототипом Cruise полосе, опережая её примерно на один корпус. Когда пострадавшую отбросило под колёса прототипа автоматического такси, автоматика не смогла распознать фронтальное столкновение, ошибочно приняв его за боковое соударение с другим транспортным средством. В первые доли секунды, когда камеры определили аварийную ситуацию с попутной машиной, прототип Cruise замедлился, но предотвратить наезд передними колёсами на пострадавшую не смог.

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Когда она уже находилась под днищем, ноги пострадавшей были видны в боковую широкоугольную камеру по левому борту прототипа, но автоматика не смогла корректно распознать их как части человеческого тела. Расценив аварийную ситуацию как боковое столкновение с неопределённым предметом, прототип Cruise попытался прижаться к обочине, хотя фактически ехал по крайней правой полосе на незначительном удалении от бордюра. Попытка машины перестроиться правее, в ходе которой она и протащила несчастную по асфальту на расстояние около 6 метров со скоростью более 12 км/ч, была обусловлена ошибочным определением взаимного положения транспортного средства и края проезжей части. Только после этого машина остановилась, как было расценено автоматикой, в безопасном для других участников месте. Определить место удара пешехода о кузов прототипа при помощи показаний прочих датчиков не удалось, никакие из систем автомобиля в результате происшествия не сообщили о неисправности. Авторы расследования пришли к выводу, что человек за рулём смог бы уменьшить ущерб, причинённый здоровью пострадавшей. Она была травмирована, но осталась жива и проходит необходимое лечение.