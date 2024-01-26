Аналитики ожидали на $1 млрд более крупной выручки в текущем квартале.

Публикация квартальной отчётности Intel вызвала падение котировок акций на 11%, поскольку инвесторов разочаровал прогноз по динамике выручки на текущий квартал (максимум $13,2 млрд), который не оправдал ожиданий аналитиков ($14,2 млрд). И это даже с учётом того, что в прошлом квартале выручка Intel превзошла их ожидания, достигнув $15,4 млрд против прогнозируемых $15,2 млрд.

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Источник изображения: Intel

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В интервью Barron’s официальные представители Intel попытались сгладить негативный эффект, заявив, что в прошлом квартале компания не теряла позиции на рынке серверных процессоров в последовательном сравнении. Кроме того, текущий прогноз по выручке в первом квартале отображает влияние затрат на развитие контрактного бизнеса, а основные направления деятельности в виде выпуска центральных процессоров для серверов и ПК в этом квартале не должны продемонстрировать ухудшения результатов на фоне исторических сезонных тенденций. Фактически, выручка от реализации процессоров Intel в этом квартале должна последовательно увеличиться.