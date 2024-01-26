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Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава OpenAI отправился искать партнёров для производства чипов в Южную Корею
Сегодня он встретится с руководством Samsung и SK hynix.

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История с поисками Сэмом Альтманом (Sam Altman) инвесторов для разработки и производства компанией OpenAI собственных ускорителей искусственного интеллекта получила продолжение сегодня на страницах ресурса Bloomberg, который сообщил о визите главы компании в столицу Южной Кореи. В программу визита Альтмана, по меньшей мере, входят встречи с представителями нескольких подразделений Samsung Electronics, а также руководством SK hynix.

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Источник изображения: Bloomberg, Chris Ratcliffe

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Последняя является вторым по величине производителем памяти в мире и крупнейшим поставщиком HBM3 для нужд компании NVIDIA, а вот Samsung не только считается крупнейшим производителем памяти, но и остаётся довольно продвинутым с точки зрения литографических технологий контрактным производителем чипов. Не исключено, что OpenAI решится поручить выпуск разрабатываемых ею ускорителей вычислений именно южнокорейской Samsung Electronics. Официальные представители компаний никак цели визита Альтмана в Южную Корею не комментируют.

#samsung #sk hynix #южная корея #openai #сэм альтман
Источник: bloomberg.com
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