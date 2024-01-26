В этом убеждены аналитики Omdia.

Внести свою лепту в обсуждение необходимости для Nintendo выпустить в этом году новую игровую консоль, по данным Bloomberg, решили аналитики Omdia. Они заявили, что портативная консоль Nintendo нового поколения будет оснащаться 8-дюймовым ЖК-дисплеем. Предшественница была выпущена весной 2017 года, в последние годы она продаётся всё хуже, а потому требуется новая игровая консоль этой марки.

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Источник изображения: Nintendo

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Если учесть, что сейчас Nintendo Switch предлагается и в версии с дисплеем типа OLED, можно предположить, что начинка сперва будет обновлена у варианта с ЖК-дисплеем. Появление профильных заказов на поставку дисплеев со стороны Nintendo, по мнению аналитиков, позволит поднять на них спрос в два раза по сравнению с прошлым годом до 26,6 млн штук. От этого способна выиграть компания Sharp, которая собирается поставлять свои дисплеи для игровой консоли Nintendo нового поколения. Вплоть до 2027 года включительно спрос на них будет оставаться на стабильном уровне в окрестностях 25 млн штук в год, как прогнозируют специалисты Omdia.