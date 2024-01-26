Компания уже располагает заказами на $10 млрд.

В подготовленных заранее материалах к квартальной отчётной конференции Intel руководство компании упорно не желало называть по именам клиентов на контрактном направлении, для которых этот производитель готов изготавливать разработанные ими чипы. Было лишь отмечено, что по итогам года профильная выручка более чем удвоилась до рекордных $952 млн.

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Источник изображения: Intel

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В общей сложности с учётом жизненного цикла соответствующих изделий, как отмечается в материалах Intel, компания уже располагает заказами на сумму $10 млрд. Услугами Intel по упаковке чипов готовы пользоваться пять заказчиков, а получать от неё изготовленные по техпроцессу Intel 18A передовые чипы готовы четыре клиента. Куда более многочисленна аудитория клиентов Intel, готовых получать изготовленные по технологии Intel 3 чипы, но конкретных значений не приводится. В прошлом году Intel для своих клиентов изготовила 75 прототипов, в этом и следующем году будет изготовлено ещё более 50 прототипов, причём три четверти из них будут использовать техпроцесс Intel 18A.