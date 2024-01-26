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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel в клиентском сегменте увеличила выручку на 33% по итогам прошлого квартала
В этом году ёмкость рынка ПК должна вырасти более чем на 10%.

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Подводя итоги прошлого квартала и всего 2023 года, руководство корпорации Intel заявило, что этот производитель процессоров и чипсетов уже четвёртый раз подряд превзошёл собственные ожидания по квартальной выручке, она выросла на 10% в годовом сравнении до $15,4 млрд. За весь прошлый год выручка компании сократилась на 14% до $54,2 млрд. Прогноз на текущий квартал подразумевает, что выручка Intel расположится в диапазоне от $12,2 до $13,2 млрд, но это оказалось ниже ожиданий аналитиков, а потому акции компании упали в цене более чем на 10%. Даже заявления главы Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) по поводу способности выручки вернуться к росту в последующие кварталы в этом году не предотвратили такой реакции фондового рынка.

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Источник изображения: Intel

Гелсингер повторил, что рассчитывает на рост ёмкости рынка ПК с 270 до 300 млн штук по итогам текущего года, а также выразил надежду на способность процессоров с функцией ускорения искусственного интеллекта подогреть спрос на новые компьютеры. Терять рыночные позиции под натиском конкурентов, по мнению руководства Intel, компания продолжит разве что в серверном сегменте, поскольку бюджеты клиентов здесь перераспределяются в пользу закупки ускорителей вычислений, а не центральных процессоров. Например, в прошлом квартале серверная выручка Intel в годовом сравнении сократилась на 10% до $4 млрд.

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Зато в клиентском сегменте выручка Intel выросла сразу на треть до $8,8 млрд, поскольку клиенты стали активнее покупать новые комплектующие по мере истощения существующих складских запасов. Компания на 54% зависит от процессоров и чипсетов потребительского класса, с этой точки зрения её бизнес-модель мало чем отличается от сложившейся за предыдущие десятилетия. По итогам всего года клиентское направление бизнеса Intel всё же сократило профильную выручку на 8% до $29,3 млрд, поэтому успешным с некоторыми оговорками можно назвать только четвёртый квартал.

#intel #аналитика #финансы #процессоры
Источник: intc.com
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