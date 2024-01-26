Важно обеспечить масштабирование производства чипов.

В отличие от поездки Дженсена Хуана (Jensen Huang) в Китай, его последующая командировка на Тайвань освещалась более открыто, как отмечает Bloomberg. Основатель NVIDIA не стал скрывать от прессы, что целью его визита на остров являются очередные переговоры с руководством TSMC, которые призваны обеспечить компанию адекватными поставками ускорителей вычислений, производимыми этим подрядчиком на Тайване.

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Источник изображения: Reddit

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Деловой ужин генеральный директор NVIDIA разделил со своим коллегой из TSMC Си-Си Вэем (C.C. Wei), а также основателем тайваньского гиганта Моррисом Чаном (Morris Chang), который ещё несколько лет отошёл от дел, но продолжает держать руку на пульсе мировой полупроводниковой промышленности. По словам Хуана, сейчас для отрасли искусственного интеллекта главным вызовом является наращивание производительности и масштаба, поэтому TSMC и NVIDIA упорно работают над удовлетворением возникающего спроса. Текущий год будет очень важным для всего развития рынка, по словам основателя NVIDIA. Тайвань, как он отметил, играет центральную роль в перерождении компьютерной отрасли, и TSMC вместе с другими партнёрами будет принимать активное в нём участие.