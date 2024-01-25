Сейчас она уже во многом управляется нейросетями.

На квартальной отчётной конференции Илон Маск (Elon Musk) рассказал о начале распространения компанией Tesla новейшей версии программного обеспечения FSD v12, которая впервые в истории компании использует нейросети не только для распознавания образов, но и непосредственно для управления электромобилем. В коде ПО компании пришлось до 330 000 строк кода на C++ заменить нейросетями, как пояснил Маск, и это позволяет главе Tesla считать её самым эффективным игроком рынка систем искусственного интеллекта. Сейчас в бета-тестировании новой версии ПО задействованы только сотрудники компании, но в ближайшие недели она сможет распространиться на примерно 400 000 электромобилей Tesla, эксплуатируемых на территории Северной Америки.

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Источник изображения: Tesla

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Он также пояснил, что Tesla уже разрабатывает нейронный процессор FSD пятого поколения, а программный комплекс FSD она хотела бы лицензировать прочим компаниям. Переговоры в этой сфере уже ведутся, но потенциальные клиенты с недоверием относятся к самой идее. Возможно, как подчеркнул Маск, что-то изменится в лучшую сторону в этом году. Завершил свой комментарий он заявлением о том, что на месте прочих автопроизводителей просто не сомневался бы в надёжности и совершенстве создаваемого Tesla программного обеспечения для автопилота.