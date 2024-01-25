Они могли бы уничтожить всех соперников, если не ограничивать деятельность таможенными барьерами.

Выход BYD на первое место в мире по количеству выпущенных электромобилей позволил вывести в общественную плоскость тему обсуждения конкуренции с Tesla, и на квартальной отчётной конференции Илону Маску (Elon Musk) пришлось отвечать на вопрос о китайских автопроизводителях. Он назвал их самыми конкурентоспособными компаниями в этом сегменте на мировом рынке.

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Источник изображения: Tesla

Как считает глава компании, китайские компании смогут добиться существенного успеха за пределами Китая, в зависимости от воздействия на их деятельность таможенных барьеров и тарифов. Если не устанавливать подобные ограничения, как признался Маск, китайские автопроизводители смогут уничтожить всех прочих конкурентов. Китайские компании в этом отношении «очень хороши», как добавил миллиардер.

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По поводу возможного партнёрства с китайскими производителями Маск конкретных предложений пока не встречал, но Tesla могла бы открыть им доступ к фирменным зарядным станциям. Китайские компании могли бы лицензировать у Tesla технологию автопилота FSD, как заявил глава компании, либо другие разработки.