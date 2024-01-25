Но есть один нюанс.

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) не раз заявлял, что давно обещанная им революция в сфере превращения всех электромобилей марки, выпущенных с 2016 года, в автоматические такси, сулит грандиозные перемены не только в автотранспортной отрасли, но и в мировой экономике. Пока фирменный автопилот совершенствуется, генеральный директор Tesla пытается найти эффективное применение бортовой электронике выпускаемых компанией машин в моменты простоя, как можно понять из заявлений миллиардера на квартальной отчётной конференции.

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Источник изображения: Tesla

Илон Маск предложил использовать бортовые вычислительные ресурсы простаивающих электромобилей Tesla для ускорения распределённых вычислений. По его словам, десятки миллионов электромобилей в перспективе могли бы сформировать мощную сеть распределённых вычислений. Даже если машина ежедневно используется в такси в автоматическом режиме, из недельного фонда времени в 168 часов она задействована максимум 50, как убеждён Маск. Оставшиеся более 100 часов в неделю она могла бы посвящать распределённым вычислениям, по его словам.

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Правда, миллиардер пояснил, что это будет возможно только при условии реализации правильных архитектурных решений. В принципе, для эффективной работы нейросетей нужны скоростные интерфейсы, а представить их использование в контексте условий эксплуатации электромобилей во всевозможных регионах планеты сейчас весьма проблематично.