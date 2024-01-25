Нужна новая платформа и новая модель.

Формально, Tesla до сих пор не отказалась от цели увеличить объёмы выпуска электромобилей до 20 млн штук в год к концу десятилетия, и для её достижения ей нужно наращивать производство минимум на 50% в год в обозримом будущем. Квартальный отчёт компании показал, что в прошлом году она увеличила объёмы поставок продукции на 38% до 1,81 млн машин. Формально, свою программу-минимум она за прошлый год выполнила, но в текущем году подобного прироста руководство Tesla уже не ожидает. Аналитики считают, что компания нарастит объёмы поставок электромобилей от силы на 20% с небольшим.

реклама

Источник изображения: Tesla

Представителям компании пришлось признать, что сейчас она работает в условиях стареющего модельного ряда и снижающегося спроса на собственные электромобили. По крайней мере, так можно трактовать заявление Илона Маска (Elon Musk) о нахождении Tesla между двумя волнами спроса. Первая была сформирована появлением на рынке в 2017 году Tesla Model 3 и кроссовера Model Y в 2020 году, а вторая будет инициирована в 2026 году появлением перспективной массовой модели на новой платформе, выпуск которой компания рассчитывает начать до конца 2025 года.

При этом руководство Tesla признаёт, что запас по снижению себестоимости существующих моделей марки уже почти исчерпан. В четвёртом квартале данный показатель в среднем лишь едва превышал $36 000 на один электромобиль, и опустить его ещё сильнее будет хоть и реально, но проблематично. Новая платформа в этом отношении предоставит куда больше возможностей, поскольку соответствующую модель электромобиля Tesla всё ещё рассчитывает продавать с прибылью по цене $25 000.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

При этом компания не стесняется напомнить, что кроссовер Model Y при куда большей стоимости стал в этом году самым продаваемым автомобилем в мире, разойдясь тиражом 1,2 млн экземпляров. Маск подчеркнул, что традиционно самым популярными считались куда более доступные машины типа Toyota Corolla, RAV4 или Honda Civic, а Tesla Model Y играет в другой ценовой лиге, и при этом затмевает все прочие модели по популярности, включая машины с ДВС.