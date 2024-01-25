Она востребована ускорителями вычислений NVIDIA.

С середины недели квартальные отчёты пошли плотными последовательностями, и агентство Bloomberg выделило из заявлений руководства SK hynix информацию об увеличении объёмов производства памяти типа HBM3 в прошлом квартале более чем в пять раз. В то же время поставки микросхем DDR5 увеличились более чем в четыре раза — такая память была востребована в серверном сегменте.

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Источник изображения: SK hynix

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К слову, всё это хоть и позволило компании завершить четвёртый квартал с операционной прибылью в размере $259 млн после четырёх непрерывных убыточных периодов, уберечь SK hynix от получения чистых убытков в размере $1 млрд не помогло. Зато выручка как таковая выросла на 47% до $8,5 млрд. В текущем году компания рассчитывает на рост спроса на память типов DRAM и NAND на 15–19 % в обоих случаях. Будет освоен и массовый выпуск памяти типа HBM3E, которую NVIDIA будет использовать в своих ускорителях вычислений нового поколения.