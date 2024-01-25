Захватить над ними контроль централизованно не получится.

Не секрет, что американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) одержим идеей контроля технологий искусственного интеллекта на уровне, который не позволил бы им навредить человечеству. Ради этого он, по сути, стремится сосредоточить в своих руках 25% акций компании Tesla, а ещё он на сегодняшней квартальной отчётной конференции заявил, что программное обеспечение человекоподобных роботов Optimus будет автоматически блокировать попытки захватить контроль над ними через централизованные серверы. Буквально, роботы будут сами блокировать попытки скачивания заражённого вирусом программного обеспечения с централизованного сайта.

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Источник изображения: Tesla

Маск также традиционно повторил, что со временем бизнес по выпуску роботов Optimus станет для компании важнейшим, а самих роботов назвал самыми совершенными на рынке. Он даже выразил некоторые колебания по поводу целесообразности проведения очередного мероприятия AI Day в прежнем формате с демонстрацией прототипов роботов и используемых технологий, поскольку уличил конкурентов в копировании данных ноу-хау. Знакомить общественность с прогрессом в разработке человекоподобных роботов Маск пообещал каждые несколько месяцев, но при этом должны соблюдаться некоторые меры предосторожности с точки зрения защиты интеллектуальной собственности.

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Глава Tesla по привычке сравнил роботов Optimus с оснащёнными автопилотом электромобилями, пояснив, что они будут использовать одну и ту же программную инфраструктуру для своего обучения. Некоторое количество человекоподобных роботов Маск пообещал отгрузить уже в следующем году, но при этом иронично добавил, что склонен слишком оптимистично оценивать подобные сроки.