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Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом квартале Китай формировал 39% выручки ASML
Этот регион отнял статус крупнейшего рынка сбыта продукции компании у Тайваня.

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Ещё в первом квартале прошлого года, как отмечает Bloomberg, на долю Тайваня приходились 49% выручки ASML, а Китай довольствовался 8%, но к четвёртому кварталу расстановка сил поменялась, и Поднебесная превратилась в крупнейший рынок сбыта литографических сканеров данной марки, которые используются для производства чипов. В прошлом квартале Китай формировал 39% выручки ASML, тогда как Тайвань довольствовался 13%.

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Источник изображения: ASML

Кстати, для Китая четвёртый квартал не был самым характерным периодом с точки зрения доли в выручке ASML, поскольку в третьем квартале его доля достигала 46%. В целом, по итогам прошлого года выручка компании выросла на 30% до €27,6 млрд, и повторить такой прирост в текущем году вряд ли удастся, как считают представители ASML. В четвёртом квартале компания выручила €7,24 млрд, что заметно выше итога третьего квартала (€6,67 млрд).

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К концу прошлого квартала компания последовательно увеличила портфель заказов в три с половиной раза до €9,2 млрд, причём на долю литографических сканеров класса EUV пришлись €5,6 млрд из этой суммы. Примечательно, что аналитики рассчитывали на формирование портфеля заказов в размере €3,6 млрд, поэтому итоги квартала оказались заметно лучше ожиданий. В этом году, по оценкам руководства ASML, до 15% выручки на китайском направлении может быть потрачено из-за американских санкций.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #asml
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