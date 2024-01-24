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Новости Hardware Алексей Сычёв
Во время своего визита в Китай глава NVIDIA не встречался с чиновниками
Это была командировка, преследовавшая только корпоративные цели.

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Первый за четыре года визит генерального директора NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang) в КНР не привлёк бы такого внимания, если бы в местных социальных сетях не появились видео и фото его выступления на сцене с танцевальным номером в рамках предпраздничных мероприятий китайского подразделения основанной им компании. Как отмечает South China Morning Post со ссылкой на китайские СМИ, глава NVIDIA в ходе своего визита в Китай не встречался с чиновниками для обсуждения перспектив развития бизнеса компании в данной стране.

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Источник изображения: Weibo

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Визит носил служебный, но неофициальный характер, и это уже не первая поездка Хуана в Китай в этот период времени, который предшествует празднованию Нового года по китайскому лунному календарю. Китайские представительства NVIDIA подводят итоги года в это время. По данным СМИ, глава компании посетил с разницей в пару дней подразделения NVIDIA в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. Он встречался исключительно с подчинёнными, и переговоры с китайскими чиновниками даже не было запланированы. Китайские СМИ сразу приписали этому визиту статус дружественного жеста в отношении китайских потребителей, которым в условиях санкций США приходится отказываться от покупки некоторой части ускорителей вычислений NVIDIA и игровой видеокарты GeForce RTX 4090.

#nvidia #китай #дженсен хуанг
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